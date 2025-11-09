Alors…On s’connaît…non ? Place du 8 mai 1945 Martigues

Alors…On s’connaît…non ? Place du 8 mai 1945 Martigues dimanche 9 novembre 2025.

Alors…On s’connaît…non ?

Dimanche 9 novembre 2025 de 17h à 18h20. Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 18:20:00

Date(s) :

2025-11-09

Un homme et une femme se rencontrent dans la campagne complètement amnésiques…Peu à peu la mémoire revient au milieu de quiproquos et de situations comiques..Et quand on croit enfin comprendre la vérité de cette histoire, elle nous amène ailleurs …Familles

Un homme et une femme se rencontrent dans la campagne complètement amnésiques…Peu à peu la mémoire revient au milieu de quiproquos et de situations comiques..Et quand on croit enfin comprendre la vérité de cette histoire, elle nous amène ailleurs…



Du suspens, du rire et de la tendresse dans cette histoire entre un homme et une femme amnésiques…

Des situations cocasses pour une drôle d’histoire ! Des personnages attachants et un final totalement inattendu pour le plus grand plaisir du public.



Après son passage au festival d’Avignon, cette comédie a reçu d’excellentes critiques à consulter sur Billetreduc par exemple ou dans la presse locale.

À voir ou revoir .

Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 70 26 74 60 catherine.coto@gmail.com

English :

A man and a woman meet in the countryside with complete amnesia… Little by little, their memories return amidst misunderstandings and comical situations… And when we think we finally understand the truth of this story, it takes us elsewhere…

German :

Ein Mann und eine Frau treffen sich auf dem Land, völlig amnesiebehaftet… Nach und nach kehrt die Erinnerung zurück, inmitten von Missverständnissen und komischen Situationen… Und wenn man glaubt, endlich die Wahrheit dieser Geschichte zu verstehen, führt sie einen woanders hin …

Italiano :

Un uomo e una donna si incontrano in campagna con una completa amnesia… A poco a poco, i loro ricordi tornano, tra equivoci e situazioni comiche… E quando pensiamo di aver finalmente capito la verità di questa storia, essa ci porta altrove…

Espanol :

Un hombre y una mujer se encuentran en el campo con una amnesia total… Poco a poco, sus recuerdos vuelven, en medio de malentendidos y situaciones cómicas… Y cuando creemos comprender por fin la verdad de esta historia, nos lleva a otra parte…

L’événement Alors…On s’connaît…non ? Martigues a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Martigues