ALORS ON SÈME? Tordères
ALORS ON SÈME? Tordères dimanche 17 mai 2026.
Tordères
ALORS ON SÈME?
Tordères Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 17:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Avis aux amoureux de la nature, le DIMANCHE 17 MAI, ne manquez pas la 9ème édition de la journée ALORS, ON SEME? , à TORDERES, sur la Plaça Major et ses alentours.
Au programme
– Troc de graines,
– découverte des insectes avec l’association Inse…
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Tordères 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 58
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English :
For nature lovers, don’t miss the 9th edition of ALORS, ON SEME? on SUNDAY MAY 17, in TORDERES, in and around the Plaça Major.
On the program:
– Seed barter,
– insect discovery with the Inse…
L’événement ALORS ON SÈME? Tordères a été mis à jour le 2026-04-18 par OTI ASPRES-THUIR