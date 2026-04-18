Tordères

ALORS ON SÈME?

Tordères Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 17:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Avis aux amoureux de la nature, le DIMANCHE 17 MAI, ne manquez pas la 9ème édition de la journée ALORS, ON SEME? , à TORDERES, sur la Plaça Major et ses alentours.

Au programme

– Troc de graines,

– découverte des insectes avec l’association Inse…

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Tordères 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 58

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English :

For nature lovers, don’t miss the 9th edition of ALORS, ON SEME? on SUNDAY MAY 17, in TORDERES, in and around the Plaça Major.

On the program:

– Seed barter,

– insect discovery with the Inse…

L’événement ALORS ON SÈME? Tordères a été mis à jour le 2026-04-18 par OTI ASPRES-THUIR