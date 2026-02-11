Alors raconte bilingue Il était une fois Es war einmal Haguenau

Alors raconte bilingue Il était une fois Es war einmal

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-03-18 10:30:00

fin : 2026-03-18 11:30:00

2026-03-18

Comme chaque mois, retrouvez une séance de contes ou de lectures pour les enfants à partir de 4 ans. À l’occasion de la Quinzaine culturelle autour de l’Allemagne, découvrez aussi des histoires en allemand.

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

English :

As every month, there’s a session of stories and readings for children aged 4 and over. For the German Cultural Fortnight, discover stories in German.

