Alors raconte de Noël Haguenau
Alors raconte de Noël Haguenau mercredi 10 décembre 2025.
Alors raconte de Noël
24 Rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-10 10:30:00
fin : 2025-12-10 11:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Retrouvez une séance de contes ou de lectures autour de Noël pour les enfants de 2 à 3 ans.
Retrouvez une séance de contes ou de lectures autour de Noël pour les enfants de 2 à 3 ans. 0 .
24 Rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr
English :
Join us for a session of Christmas stories and readings for children aged 2 to 3.
German :
Finden Sie eine Märchenstunde oder Lesung rund um Weihnachten für Kinder von 2 bis 3 Jahren.
Italiano :
Una sessione di racconti e letture natalizie per bambini dai 2 ai 3 anni.
Espanol :
Sesión de cuentos y lecturas navideñas para niños de 2 a 3 años.
L’événement Alors raconte de Noël Haguenau a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau