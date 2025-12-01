Alors raconte de Noël Haguenau

Alors raconte de Noël

24 Rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 10:30:00

fin : 2025-12-10 11:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Retrouvez une séance de contes ou de lectures autour de Noël pour les enfants de 2 à 3 ans.

24 Rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr

English :

Join us for a session of Christmas stories and readings for children aged 2 to 3.

German :

Finden Sie eine Märchenstunde oder Lesung rund um Weihnachten für Kinder von 2 bis 3 Jahren.

Italiano :

Una sessione di racconti e letture natalizie per bambini dai 2 ai 3 anni.

Espanol :

Sesión de cuentos y lecturas navideñas para niños de 2 a 3 años.

