Alors raconte En attendant Noël Haguenau

Alors raconte En attendant Noël

24 Rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17 11:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Laisser vous emporter par des histoires de Noël savoureuses et chaleureuses lutins facétieux, père Noël prêt à partir et enfants heureux.

De 4 à 6 ans 0 .

24 Rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr

English :

Let yourself be carried away by tasty, heart-warming Christmas stories: mischievous elves, Santa ready to go and happy children.

German :

Lassen Sie sich von schmackhaften und warmherzigen Weihnachtsgeschichten mitreißen: vorwitzige Elfen, ein abreisebereiter Weihnachtsmann und glückliche Kinder.

Italiano :

Lasciatevi trasportare da storie natalizie gustose e commoventi: elfi dispettosi, Babbo Natale pronto a partire e bambini felici.

Espanol :

Déjese llevar por sabrosas y reconfortantes historias navideñas: duendes traviesos, Papá Noel listo para partir y niños felices.

