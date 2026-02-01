Alors raconte sur les robots Haguenau
Alors raconte sur les robots Haguenau samedi 21 février 2026.
24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-21 11:30:00
2026-02-21
Retrouvez une séance de contes ou de lectures pour les enfants à partir de 4 ans sur l’univers des robots.
Dans le cadre de la journée thématique sur les robots. 0 .
24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr
English :
Join us for a session of stories and readings for children aged 4 and over on the world of robots.
L’événement Alors raconte sur les robots Haguenau a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau