Alouettes Bal Trad & Folk à Ferrette Ferrette
Alouettes Bal Trad & Folk à Ferrette Ferrette samedi 7 février 2026.
Alouettes Bal Trad & Folk à Ferrette
1 place de la Halle aux Blés Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Bal Trad et Folk à la Halle au Blé de Ferrette avec le groupe l’envolée.
2026 est une année de fête médiévale à Ferrette (plus d’informations à venir)
En attendant, nous démarrons l’année avec un Bal Trad et Folk avec le groupe L’envolée. .
1 place de la Halle aux Blés Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bal Trad et Folk at the Halle au Blé in Ferrette with the group l’envolée.
L’événement Alouettes Bal Trad & Folk à Ferrette Ferrette a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme du Sundgau