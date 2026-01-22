Alouettes Bal Trad & Folk à Ferrette Ferrette

Alouettes Bal Trad & Folk à Ferrette

1 place de la Halle aux Blés Ferrette Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Bal Trad et Folk à la Halle au Blé de Ferrette avec le groupe l’envolée.

2026 est une année de fête médiévale à Ferrette (plus d’informations à venir)

En attendant, nous démarrons l’année avec un Bal Trad et Folk avec le groupe L’envolée. .

English :

Bal Trad et Folk at the Halle au Blé in Ferrette with the group l’envolée.

