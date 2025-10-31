Alpaga’lloween Les Alpagas de Cottier Retournac

Alpaga’lloween Les Alpagas de Cottier Retournac vendredi 31 octobre 2025.

Alpaga’lloween

Les Alpagas de Cottier Hameau de Cottier Retournac Haute-Loire

Animation et goûter en compagnie des Alpagas ! La vilaine sorcière a caché les bonbecs’ des alpagas pour les manger ! Il faudra aider Ebène, Backam, Apollo et Beid à les retrouver ! Sur réservation jusqu’au 27 Octobre. Annulé en cas de pluie.

Les Alpagas de Cottier Hameau de Cottier Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 13 73 54

English :

Entertainment and snacks with the alpacas! The wicked witch has hidden the bonbons’ from the alpacas so she can eat them! Help Ebène, Backam, Apollo and Beid find them! Reservations required until October 27. Cancelled in case of rain.

German :

Animation und Snacks in Begleitung von Alpakas! Die böse Hexe hat die Bonbons der Alpakas versteckt, um sie zu essen! Du musst Ebène, Backam, Apollo und Beid helfen, sie zu finden! Mit Reservierung bis zum 27. Oktober. Bei Regen abgesagt.

Italiano :

Divertimento e merenda con gli alpaca! La strega cattiva ha nascosto i bonbon degli alpaca per poterli mangiare! Aiutate Ebène, Backam, Apollo e Beid a trovarli! Prenotazione obbligatoria fino al 27 ottobre. Annullato in caso di pioggia.

Espanol :

¡Entretenimiento y merienda con las alpacas! La bruja malvada ha escondido los bombones de las alpacas para comérselos ¡Ayuda a Ebène, Backam, Apollo y Beid a encontrarlos! Reserva obligatoria hasta el 27 de octubre. Cancelado en caso de lluvia.

