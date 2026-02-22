Alpen Party

Début : Jeudi 2026-04-30 19:30:00

fin : 2026-04-30

2026-04-30

Soirée dansante avec repas animée par DJ Nico puis ballermann avec DJ Von der Alm.

Alpen Party ! Soirée dansante avec repas animée par DJ Nico puis ballermann avec DJ Von der Alm. Restauration et buvette sur place. Pensez à réserver.

Pour vous restaurer bretzel, rossbif garni, dessert ou tarte flambée sur réservation et petite restauration toute la soirée. .

Route de Mutzenhouse Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 00 18 21 fcsalpenparty@gmail.com

English :

Dinner and dance party with DJ Nico, followed by a ballermann with DJ Von der Alm.

L’événement Alpen Party Schwindratzheim a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg