Alpen Party Schwindratzheim
Route de Mutzenhouse Schwindratzheim Bas-Rhin
Début : Jeudi 2026-04-30 19:30:00
fin : 2026-04-30
2026-04-30
Soirée dansante avec repas animée par DJ Nico puis ballermann avec DJ Von der Alm.
Alpen Party ! Soirée dansante avec repas animée par DJ Nico puis ballermann avec DJ Von der Alm. Restauration et buvette sur place. Pensez à réserver.
Pour vous restaurer bretzel, rossbif garni, dessert ou tarte flambée sur réservation et petite restauration toute la soirée. .
Route de Mutzenhouse Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 00 18 21 fcsalpenparty@gmail.com
English :
Dinner and dance party with DJ Nico, followed by a ballermann with DJ Von der Alm.
L'événement Alpen Party Schwindratzheim a été mis à jour le 2026-02-22