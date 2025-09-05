Alpes Aventure Motofestival Barcelonnette

Alpes Aventure Motofestival Barcelonnette vendredi 5 septembre 2025.

Alpes Aventure Motofestival

Parc de la Sapinière Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

Début : Vendredi 2025-09-05

fin : 2025-09-07

2025-09-05

Pour sa 8e édition, ce festival réunira les motards, amateurs de voyage à moto, autour des constructeurs, équipementiers et voyagistes spécialistes de la balade et de l’aventure, petite ou grande.

Parc de la Sapinière Barcelonnette 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur alpesmotofestival@gmail.com

English : Alpes Aventure Motofestival

Celebrating its 8th edition this year, this festival brings together motorcycling aficionados on Europe’s highest road Col de la Bonette Restefond –, perched at 2,802 metres and crossing 7 mythical passes (Cayolle, Allos, Larche, Saint-Jean, Vars, Pontis, etc.). Riders will love the event’s motorcycle fair too, featuring international equipment manufacturers, France’s top touring specialists, road shows, bike trials, rider training classes and workshops, a motorcycle adventure film festival and Southern Alps touring ideas. Free entry.

German : Alpes Aventure Motofestival

Mal stattfindet, bringt dieses Festival Motorradfahrer und Liebhaber von Motorradreisen mit Herstellern, Ausrüstern und Reiseveranstaltern zusammen, die sich auf Ausflüge und kleine oder große Abenteuer spezialisiert haben.

Italiano : Alpes Aventure Motofestival

Giunto all’ottava edizione, il festival riunirà motociclisti e appassionati di viaggi in moto con produttori, fornitori di attrezzature e tour operator specializzati in gite e avventure, grandi e piccole.

Espanol : Alpes Aventure Motofestival

En su 8ª edición, el festival reunirá a motoristas y aficionados a los viajes en moto con fabricantes, proveedores de equipos y operadores turísticos especializados en salidas y aventuras, grandes y pequeñas.

