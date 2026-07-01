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AGENDA · Beuil

ALPES AZUR MERCANTOUR – 72 h dans la Galaxie, Colline du pré de foire, 06470 Beuil, Beuil

vendredi 21 août 2026 · Colline du pré de foire, 06470 Beuil · Beuil

ALPES AZUR MERCANTOUR – 72 h dans la Galaxie, Colline du pré de foire, 06470 Beuil, Beuil

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Colline du pré de foire, 06470 Beuil
Adresse
06470 Beuil
Ville
06470 Beuil
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit.

ALPES AZUR MERCANTOUR – 72 h dans la Galaxie Vendredi 21 août, 10h00 Colline du pré de foire, 06470 Beuil Alpes-Maritimes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00

Observation diurne et nocturne du ciel.
Conférences sur les étoiles.

Gratuit.

Colline du pré de foire, 06470 Beuil 06470 Beuil Beuil 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 32 58 »}, {« type »: « email », « value »: « office.de.tourisme@beuil.fr »}] https://www.alpesdazur-tourisme.fr/les-infos/agenda/7817625_72-heures-dans-la-galaxie/
Conférences et observations du soleil et des étoiles. RICE Alpes Azur Mercantour