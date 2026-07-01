ALPES AZUR MERCANTOUR – 72 h dans la Galaxie, Colline du pré de foire, 06470 Beuil, Beuil

vendredi 21 août 2026 · Colline du pré de foire, 06470 Beuil · Beuil

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – 72 h dans la Galaxie Vendredi 21 août, 10h00 Colline du pré de foire, 06470 Beuil Alpes-Maritimes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00

Observation diurne et nocturne du ciel.

Conférences sur les étoiles.

Gratuit.

Colline du pré de foire, 06470 Beuil 06470 Beuil Beuil 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 32 58 »}, {« type »: « email », « value »: « office.de.tourisme@beuil.fr »}] https://www.alpesdazur-tourisme.fr/les-infos/agenda/7817625_72-heures-dans-la-galaxie/

Conférences et observations du soleil et des étoiles. RICE Alpes Azur Mercantour