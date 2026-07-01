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ALPES AZUR MERCANTOUR – À la découverte des chauves-souris de l’église d’Entraunes, Église d’Entraunes, Entraunes

vendredi 10 juillet 2026 · Église d'Entraunes · Entraunes

ALPES AZUR MERCANTOUR – À la découverte des chauves-souris de l’église d’Entraunes, Église d’Entraunes, Entraunes

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Église d'Entraunes
Adresse
Église d'Entraunes 06470 Entraunes
Ville
06470 Entraunes
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit, sur inscription.

ALPES AZUR MERCANTOUR – À la découverte des chauves-souris de l’église d’Entraunes Vendredi 10 juillet, 20h00 Église d’Entraunes Alpes-Maritimes

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Soirée découverte et comptage d’un gîte à chauve-souris avec un agent du Parc national du Mercantour.

Programme en soirée de découverte des chauves-souris : projection, ateliers, quizz, sortie de gîte avec un agent du Parc national du Mercantour.
RDV : 20h – Parvis de l’Eglise à Entraunes
Renseignements et inscription : Maison du Parc à Valberg : 06 22 91 46 53

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 20h.
Horaire de fin variable en fonction des participants.
Sous réserve de conditions météo favorables.

Gratuit

Église d’Entraunes Église d’Entraunes 06470 Entraunes Entraunes 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 91 46 53 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/la-decouverte-des-chauves-souris-de-leglise-dentraunes
Soirée découverte des chauves-souris : projection, ateliers, quizz, construction d’un gite, … RICE Alpes Azur Mercantour