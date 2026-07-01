ALPES AZUR MERCANTOUR – À la découverte des chauves-souris de l’église d’Entraunes, Église d’Entraunes, Entraunes

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – À la découverte des chauves-souris de l’église d’Entraunes Vendredi 10 juillet, 20h00 Église d’Entraunes Alpes-Maritimes

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Soirée découverte et comptage d’un gîte à chauve-souris avec un agent du Parc national du Mercantour.

Programme en soirée de découverte des chauves-souris : projection, ateliers, quizz, sortie de gîte avec un agent du Parc national du Mercantour.

RDV : 20h – Parvis de l’Eglise à Entraunes

Renseignements et inscription : Maison du Parc à Valberg : 06 22 91 46 53

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 20h.

Horaire de fin variable en fonction des participants.

Sous réserve de conditions météo favorables.

Gratuit

Église d’Entraunes Église d’Entraunes 06470 Entraunes Entraunes 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 91 46 53 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/la-decouverte-des-chauves-souris-de-leglise-dentraunes

Soirée découverte des chauves-souris : projection, ateliers, quizz, construction d’un gite, … RICE Alpes Azur Mercantour