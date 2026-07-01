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ALPES AZUR MERCANTOUR – Astronomie, découverte du ciel étoilé, Place du fort, 06420 Rimplas, Rimplas

jeudi 13 août 2026 · Place du fort, 06420 Rimplas · Rimplas

ALPES AZUR MERCANTOUR – Astronomie, découverte du ciel étoilé, Place du fort, 06420 Rimplas, Rimplas

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Place du fort, 06420 Rimplas
Adresse
06420 Rimplas
Ville
06420 Rimplas
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit.

ALPES AZUR MERCANTOUR – Astronomie, découverte du ciel étoilé Jeudi 13 août, 21h00 Place du fort, 06420 Rimplas Alpes-Maritimes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T21:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-13T21:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:30:00+02:00

Animation astronomie, apéro-débat, découverte du ciel étoilé, extinction du village, observation au télescope depuis le village de Rimplas. Tout public.

vêtements chauds, lampe frontale.

Jeudi 13 août 2026 à partir de 21h.

Annulé en cas de mauvais temps.

Gratuit.

Place du fort, 06420 Rimplas 06420 Rimplas Rimplas 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « tinee@mercantour-parcnational.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 42 27 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/astronomie-decouverte-du-ciel-etoile-1
Animation astronomie avec apéro débat et extinction du village ! RICE Alpes Azur Mercantour