ALPES AZUR MERCANTOUR – Astronomie, découverte du ciel étoilé, Place du fort, 06420 Rimplas, Rimplas

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Astronomie, découverte du ciel étoilé Jeudi 13 août, 21h00 Place du fort, 06420 Rimplas Alpes-Maritimes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T21:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-13T21:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:30:00+02:00

Animation astronomie, apéro-débat, découverte du ciel étoilé, extinction du village, observation au télescope depuis le village de Rimplas. Tout public.

vêtements chauds, lampe frontale.

Jeudi 13 août 2026 à partir de 21h.

Annulé en cas de mauvais temps.

Gratuit.

Place du fort, 06420 Rimplas 06420 Rimplas Rimplas 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « tinee@mercantour-parcnational.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 42 27 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/astronomie-decouverte-du-ciel-etoile-1

Animation astronomie avec apéro débat et extinction du village ! RICE Alpes Azur Mercantour