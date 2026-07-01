ALPES AZUR MERCANTOUR – Astronomie, découverte du ciel étoilé, Place du village, 06420 Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Sauveur-sur-Tinée

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Astronomie, découverte du ciel étoilé Mardi 11 août, 21h00 Place du village, 06420 Saint-Sauveur-sur-Tinée Alpes-Maritimes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T21:00:00+02:00 – 2026-08-11T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-11T21:00:00+02:00 – 2026-08-11T23:30:00+02:00

Animation astronomie avec l’association Astronomie Tinée Mercantour.

Découverte du ciel étoilé et observations au télescope en soirée depuis la place de la mairie. Tout public.

Vêtements chauds, lampe frontale.

Mardi 11 août 2026 à partir de 21h.

Annulé en cas de mauvais temps.

Gratuit.

Place du village, 06420 Saint-Sauveur-sur-Tinée place de la mairie, 06420 Saint-Sauveur-sur-Tinée Saint-Sauveur-sur-Tinée 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 42 27 »}, {« type »: « email », « value »: « tinee@mercantour-parcnational.fr »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/astronomie-decouverte-du-ciel-etoile-0

Animation astronomie avec l’association Astronomie Tinée Mercantour. RICE Alpes Azur Mercantour