ALPES AZUR MERCANTOUR – Bivouac sous les étoiles, Maison du Parc Quartier de l’Ardon, 06660 Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée
samedi 11 juillet 2026 · Maison du Parc Quartier de l'Ardon, 06660 Saint-Étienne-de-Tinée · Saint-Étienne-de-Tinée
Informations pratiques
ALPES AZUR MERCANTOUR – Bivouac sous les étoiles Samedi 11 juillet, 14h00 Maison du Parc Quartier de l’Ardon, 06660 Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Gratuit, sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T12:00:00+02:00
Partez deux jours en randonnée et passez votre nuit en bivouac sous les étoiles dans le vallon de Gialorgues (Saint-Dalmas-le-Selvage) avec Guides Tinée Mercantour. Passez votre nuit en bivouac et profitez du ciel étoilé de la vallée de la Tinée.
Émerveillement garanti !
Tente, sac de couchage, tapis de sol (location possible), un réchaud, popote, chaussures de montagne, polaire, bonnet, 1,5 L d’eau, crème solaire, lunettes de soleil, chapeau ou casquette, pull, coupe-vent, veste de pluie, bâtons de marche (prêt possible), repas du soir et petit déjeuner à prévoir, petite pharmacie personnelle (avec compeed et élasto), lampe frontale avec lumière rouge (prêt possible), sac à dos pouvant tout contenir. En option : petite paire de jumelles. Sur inscription.
Du samedi 11 au dimanche 12 juillet 2026 de 14h à 12h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps.
Gratuit.
Maison du Parc Quartier de l’Ardon, 06660 Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Saint-Étienne-de-Tinée Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 42 27 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/bivouac-sous-les-etoiles
Une nuit en bivouac avec Guides Tinée Mercantour. Une occasion de profiter du ciel étoilé ! RICE Alpes Azur Mercantour
À voir aussi à Saint-Étienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes)
- Feu d’artifices et Bal des pompiers Saint-Étienne-de-Tinée 13 juillet 2026
- 43ème Course pédestre de la Bonette Saint-Étienne-de-Tinée 26 juillet 2026
- ALPES AZUR MERCANTOUR – La photographie sous la pleine lune, Maison du Parc Quartier de l’Ardon, 06660 Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée 28 juillet 2026
- Trail de l’énergie KV de la berchia Saint-Étienne-de-Tinée 22 août 2026
- Fête patronale du hameau de Douans Saint-Étienne-de-Tinée 28 août 2026