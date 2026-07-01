ALPES AZUR MERCANTOUR – Bivouac sous les étoiles, Maison du Parc Quartier de l’Ardon, 06660 Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Bivouac sous les étoiles Samedi 11 juillet, 14h00 Maison du Parc Quartier de l’Ardon, 06660 Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T12:00:00+02:00

Partez deux jours en randonnée et passez votre nuit en bivouac sous les étoiles dans le vallon de Gialorgues (Saint-Dalmas-le-Selvage) avec Guides Tinée Mercantour. Passez votre nuit en bivouac et profitez du ciel étoilé de la vallée de la Tinée.

Émerveillement garanti !

Tente, sac de couchage, tapis de sol (location possible), un réchaud, popote, chaussures de montagne, polaire, bonnet, 1,5 L d’eau, crème solaire, lunettes de soleil, chapeau ou casquette, pull, coupe-vent, veste de pluie, bâtons de marche (prêt possible), repas du soir et petit déjeuner à prévoir, petite pharmacie personnelle (avec compeed et élasto), lampe frontale avec lumière rouge (prêt possible), sac à dos pouvant tout contenir. En option : petite paire de jumelles. Sur inscription.

Du samedi 11 au dimanche 12 juillet 2026 de 14h à 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps.

Gratuit.

Maison du Parc Quartier de l’Ardon, 06660 Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Saint-Étienne-de-Tinée Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 42 27 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/bivouac-sous-les-etoiles

Une nuit en bivouac avec Guides Tinée Mercantour. Une occasion de profiter du ciel étoilé ! RICE Alpes Azur Mercantour