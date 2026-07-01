ALPES AZUR MERCANTOUR – Étoiles grandeur nature, 06140 Vence, Coursegoules

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Étoiles grandeur nature Vendredi 24 juillet, 22h00 06140 Vence Alpes-Maritimes

Adulte : 12,5 € / Enfant de moins de 12 ans : 10 € / Enfant de moins de 6 ans : gratuit (tarifs hors frais de gestion ; réservation obligatoire en ligne)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T22:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-24T22:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Levez les yeux vers le ciel ! Quelles étoiles, quelles planètes et quelles constellations verrez-vous cette nuit ?

Confortablement installé dans un transat, à 963 mètres d’altitude, au cœur de la Réserve Internationale de Ciel étoilé Alpes d’Azur Mercantour, laissez-vous guider dans la découverte de l’espace qui nous entoure.

À l’œil nu ou au travers de son télescope, Florent Bailleul, médiateur scientifique et correspondant de l’ANPCEN, l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne, offre au public un voyage dans notre système solaire.

Tarifs (hors frais de gestion) : adulte = 12,5€ | enfants entre 6 et 12 ans = 10€ | enfants de moins de 6 ans = gratuit

Calendrier établi sous réserve de bonnes conditions météorologiques et déterminé par les facteurs d’observation astronomique.

Se présenter 15 minutes avant l’heure de l’événement.

Réservation en ligne, CB uniquement : https://www.billetweb.fr/etoiles-grandeur-nature-2026

Infos : +33(0)4 93 58 06 38

Localisation : Col de Vence, 06140 Vence

06140 Vence 06140 vence Coursegoules 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/etoiles-grandeur-nature-2026 »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/etoiles-grandeur-nature-2026 »}] https://www.parc-prealpesdazur.fr/fiche-apidae/etoiles-grandeur-nature/

Levez les yeux vers le ciel ! Quelles étoiles, quelles planètes et quelles constellations verrez-vous cette nuit ? En compagnie d’un médiateur scientifique, vivez un voyage dans notre système solaire. RICE Alpes Azur Mercantour