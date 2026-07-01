ALPES AZUR MERCANTOUR – Initiation à l’astronomie, Camping Les Rouges Gorges, 06470 Guillaumes, Guillaumes

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Initiation à l’astronomie Jeudi 20 août, 21h00 Camping Les Rouges Gorges, 06470 Guillaumes Alpes-Maritimes

Gratuit, accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-20T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:59:00+02:00

A la nuit tombée, laissé vous guider dans le ciel étoilé qui surplombe le camping, dans le Parc national du Mercantour.

Apprenez à reconnaitre les constellations, à vous repérer parmi les étoiles et à observer les astres visibles à l’œil nu et à la longue vue.

Cette soirée sera aussi l’occasion de comprendre pourquoi la préservation de notre obscurité est essentiel, à la fois pour profiter de la beauté d’un ciel étoilé, mais aussi pour la protection de la vie nocturne.

Tarif : Accès libre.

RDV : 21h00 – Camping des Rouges Gorges – Guillaumes

Renseignements : Maison du Parc à Valberg – 06 22 91 46 53

Jeudi 20 août 2026 à partir de 21h.

Horaire de fin selon les participants.

Annulé en cas de mauvais temps.

Gratuit.

Camping Les Rouges Gorges, 06470 Guillaumes 06470 Guillaumes Guillaumes 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 91 46 53 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/initiation-lastronomie

A la nuit tombée, laissé vous guider dans le ciel étoilé, apprenez à reconnaitre les constellations, à vous repérer parmi les étoiles et à observer les astres visibles à l’œil nu et à la longue vue. RICE Alpes Azur Mercantour