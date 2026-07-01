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ALPES AZUR MERCANTOUR – Initiation à l’astronomie, Camping Les Rouges Gorges, 06470 Guillaumes, Guillaumes

jeudi 20 août 2026 · Camping Les Rouges Gorges, 06470 Guillaumes · Guillaumes

ALPES AZUR MERCANTOUR – Initiation à l’astronomie, Camping Les Rouges Gorges, 06470 Guillaumes, Guillaumes

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Camping Les Rouges Gorges, 06470 Guillaumes
Adresse
06470 Guillaumes
Ville
06470 Guillaumes
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit, accès libre.

ALPES AZUR MERCANTOUR – Initiation à l’astronomie Jeudi 20 août, 21h00 Camping Les Rouges Gorges, 06470 Guillaumes Alpes-Maritimes

Gratuit, accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-20T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:59:00+02:00

A la nuit tombée, laissé vous guider dans le ciel étoilé qui surplombe le camping, dans le Parc national du Mercantour.

Apprenez à reconnaitre les constellations, à vous repérer parmi les étoiles et à observer les astres visibles à l’œil nu et à la longue vue.
Cette soirée sera aussi l’occasion de comprendre pourquoi la préservation de notre obscurité est essentiel, à la fois pour profiter de la beauté d’un ciel étoilé, mais aussi pour la protection de la vie nocturne.

Tarif : Accès libre.
RDV : 21h00 – Camping des Rouges Gorges – Guillaumes
Renseignements : Maison du Parc à Valberg – 06 22 91 46 53

Jeudi 20 août 2026 à partir de 21h.
Horaire de fin selon les participants.

Annulé en cas de mauvais temps.

Gratuit.

Camping Les Rouges Gorges, 06470 Guillaumes 06470 Guillaumes Guillaumes 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 91 46 53 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/initiation-lastronomie
A la nuit tombée, laissé vous guider dans le ciel étoilé, apprenez à reconnaitre les constellations, à vous repérer parmi les étoiles et à observer les astres visibles à l’œil nu et à la longue vue. RICE Alpes Azur Mercantour