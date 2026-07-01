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ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit de la chauve-souris dans la réserve naturelle des Gorges de Daluis, 06470 Daluis, Daluis

samedi 29 août 2026 · 06470 Daluis · Daluis

ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit de la chauve-souris dans la réserve naturelle des Gorges de Daluis, 06470 Daluis, Daluis

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
06470 Daluis
Adresse
06470 Daluis
Ville
06470 Daluis
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit, inscription obligatoire.

ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit de la chauve-souris dans la réserve naturelle des Gorges de Daluis Samedi 29 août, 18h30 06470 Daluis Alpes-Maritimes

Gratuit, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T18:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T18:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Que diriez-vous d’en apprendre davantage sur ces mammifères volants et de partir à leur recherche au crépuscule ?
Au cours d’une soirée, les gestionnaires de la Réserve et du site Natura 2000 d’Entraunes, vous proposent d’en apprendre davantage sur ces mammifères volants et de partir à leur recherche au crépuscule.

Précisions pour nous trouver : Le lieu précis de Rdv de la sortie sera communiqué prochainement ou lors de votre inscription.

Gratuit. Inscription obligatoire.

06470 Daluis 06470 Daluis Daluis 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 96 79 33 »}, {« type »: « email », « value »: « anna.pontoire@lpo.fr »}] https://www.alpesdazur-tourisme.fr/les-infos/agenda/7681383_nuit-de-la-chauve-souris-dans-la-reserve-naturelle-regionale-des-gorges-de-daluis/
Une soirée pour en apprendre davantage sur ces mammifères violants, en compagnie des destionnaires de la réserve et du site Natura 2000. RICE Alpes Azur Mercantour