ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit de la chauve-souris dans la réserve naturelle des Gorges de Daluis, 06470 Daluis, Daluis

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit de la chauve-souris dans la réserve naturelle des Gorges de Daluis Samedi 29 août, 18h30 06470 Daluis Alpes-Maritimes

Gratuit, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T18:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T18:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Que diriez-vous d’en apprendre davantage sur ces mammifères volants et de partir à leur recherche au crépuscule ?

Au cours d’une soirée, les gestionnaires de la Réserve et du site Natura 2000 d’Entraunes, vous proposent d’en apprendre davantage sur ces mammifères volants et de partir à leur recherche au crépuscule.

Précisions pour nous trouver : Le lieu précis de Rdv de la sortie sera communiqué prochainement ou lors de votre inscription.

Gratuit. Inscription obligatoire.

06470 Daluis 06470 Daluis Daluis 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 96 79 33 »}, {« type »: « email », « value »: « anna.pontoire@lpo.fr »}] https://www.alpesdazur-tourisme.fr/les-infos/agenda/7681383_nuit-de-la-chauve-souris-dans-la-reserve-naturelle-regionale-des-gorges-de-daluis/

Une soirée pour en apprendre davantage sur ces mammifères violants, en compagnie des destionnaires de la réserve et du site Natura 2000. RICE Alpes Azur Mercantour