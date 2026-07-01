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ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit de la chauve-souris, Office de tourisme de Roubion les Buisses, Roubion

jeudi 13 août 2026 · Office de tourisme de Roubion les Buisses · Roubion

ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit de la chauve-souris, Office de tourisme de Roubion les Buisses, Roubion

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Office de tourisme de Roubion les Buisses
Adresse
06420 Roubion
Ville
06420 Roubion
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit.

ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit de la chauve-souris Jeudi 13 août, 20h00 Office de tourisme de Roubion les Buisses Alpes-Maritimes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00

Venez découvrir la vie intrigante des chauves-souris de la vallée de la Tinée.

Conférence à 20h suivi d’une sortie nocturne à 21h d’observation des chiroptères, si les conditions le permettent.
Animé par l’animatrice Natura 2000 de la Communauté de communes des Alpes d’Azur et un garde-moniteur du Parc national du Mercantour.

Prévoir vêtements chauds et lampe frontale.

Jeudi 13 août 2026 à partir de 20h.

Gratuit.

Office de tourisme de Roubion les Buisses 06420 Roubion Roubion 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 42 27 »}, {« type »: « email », « value »: « tinee@mercantour-parcnational.fr »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/nuit-de-la-chauve-souris-1
Venez découvrir la vie intrigante des chauves-souris de la vallée de la Tinée… ! RICE Alpes Azur Mercantour