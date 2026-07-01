ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit de la chauve-souris, Office de tourisme de Roubion les Buisses, Roubion

jeudi 13 août 2026 · Office de tourisme de Roubion les Buisses · Roubion

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit de la chauve-souris Jeudi 13 août, 20h00 Office de tourisme de Roubion les Buisses Alpes-Maritimes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00

Venez découvrir la vie intrigante des chauves-souris de la vallée de la Tinée.

Conférence à 20h suivi d’une sortie nocturne à 21h d’observation des chiroptères, si les conditions le permettent.

Animé par l’animatrice Natura 2000 de la Communauté de communes des Alpes d’Azur et un garde-moniteur du Parc national du Mercantour.

Prévoir vêtements chauds et lampe frontale.

Jeudi 13 août 2026 à partir de 20h.

Gratuit.

Office de tourisme de Roubion les Buisses 06420 Roubion Roubion 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 42 27 »}, {« type »: « email », « value »: « tinee@mercantour-parcnational.fr »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/nuit-de-la-chauve-souris-1

Venez découvrir la vie intrigante des chauves-souris de la vallée de la Tinée… ! RICE Alpes Azur Mercantour