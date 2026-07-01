ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit des Perséïdes, Station de Gréolières, 06620 Gréolières, Gréolières

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit des Perséïdes Samedi 8 août, 19h00 Station de Gréolières, 06620 Gréolières Alpes-Maritimes

Gratuit, accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T19:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-08T19:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00

La nuit des Perséides est un évènement astronomique spectaculaire qui se produit chaque été.

Pour profiter de ce moment privilégié, plusieurs ateliers vous seront proposés.

Vous comprendrez comment fonctionnent les satellites et le système solaire.

Vous observerez les étoiles, les amas globulaires et les nébuleuses.

Il y aura aussi des jeux astronautique et des questions / réponses.

Samedi 8 août. Se renseigner auprès de l’organisateur pour les horaires…

Sous réserve de conditions météo favorables.

Tarifs : Accès libre.

Station de Gréolières, 06620 Gréolières Station de Gréolières 06620 Gréolières Gréolières 06620 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 23 74 64 »}] https://www.parc-prealpesdazur.fr/fiche-apidae/nuit-des-perseides/

Plusieurs ateliers pour un moment privilégié ! Observations célestes, jeux astronautiques, questions/réponses, … RICE Alpes Azur Mercantour