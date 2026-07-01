ALPES AZUR MERCANTOUR – Projection : « Où sont passées les lucioles ? », Salle des fêtes de Moulinet, Moulinet

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Projection : « Où sont passées les lucioles ? » Samedi 8 août, 20h30 Salle des fêtes de Moulinet Alpes-Maritimes

Gratuit, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:30:00+02:00

« Avril 2020. Alors qu’environ 3 milliards d’êtres humains sont confinés, des lampadaires restent allumés et éclairent des rues vides en consommant de l’énergie. Dans ce documentaire, je m’intéresse à l’impact de la pollution lumineuse sur l’environnement, sur l’être humain et sur sa capacité à rêver. Je constate qu’il est possible d’éclairer plus intelligemment sans avoir besoin d’éteindre et de revenir à l’âge de pierre. Je me mets également à la recherche des lucioles de mon enfance noyées dans ce monde sur-lumineux où l’obscurité est trop souvent confondue avec l’obscurantisme. »

Un évènement organisé en collaboration avec la Mairie de Moulinet.

Places limitées – Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Sospel

Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Moulinet à 20h45

Tout public – Public familial Adapté aux enfants à partir de 6 ans Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Samedi 8 août 2026 de 20h45 à 22h45.

Projection-échanges d’une durée de 2h.

Gratuit.

Salle des fêtes de Moulinet Place Saint Joseph 06380 Moulinet Moulinet 06380 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 83 93 95 70 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/soiree-cine-nature-ou-sont-passees-les-lucioles

Projection du film de Corentin Kimenau, sur les liens entre pollution lumineuse et biodiversité, suivi d’échanges avec un agent du Parc national. RICE Alpes Azur Mercantour