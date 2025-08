Alpes Mancelles Gravel Bike Saint-Léonard-des-Bois

Rendez-vous à Saint-Léonard-des-Bois pour la 4ème édition d’Alpes Mancelles Gravel Bike !

L’association Alpes Mancelles Gravel Bike vous propose pour la 4ème édition un événement 100% Gravel au coeur des Alpes Mancelles avec un départ de Saint-Léonard-des-Bois (72).

Le programme

Samedi 13 septembre

– L’ultime 340 kilomètres (samedi et dimanche, repas compris) 60€ départ 6h

– Le défi 220 kilomètres 35€ départ 6h

– Repas du soir (17€ sur réservation)

Dimanche 14 septembre

– La sportive 120 kilomètres 20€ départ 7h

– La découverte 80 kilomètres 15€ départ 8h

– La novice (parcours balisé) 50 kilomètres 8€ départ 8h30

Accueil, départ et arrivée au camping de Saint-Léonard-des-Bois.

Sur réservation uniquement, pas d’inscription sur place. Places limitées.

Tracés GPX uniquement.

Inscriptions sur https://www.sportsnconnect.com/calendrier-evenements/view/19371/alpes-mancelles-gravel-bike

Suivez l’actualité sur la page Facebook et le compte Instagram « Alpes Mancelles Gravel Bike » ! .

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 05 52 83 alpesmancellegravelbike@gmail.com

English :

Join us in Saint-Léonard-des-Bois for the 4th edition of Alpes Mancelles Gravel Bike!

German :

Wir treffen uns in Saint-Léonard-des-Bois zur 4. Ausgabe von Alpes Mancelles Gravel Bike!

Italiano :

Unitevi a noi a Saint-Léonard-des-Bois per la 4ª edizione della Alpes Mancelles Gravel Bike!

Espanol :

Únete a nosotros en Saint-Léonard-des-Bois para la 4ª edición de Alpes Mancelles Gravel Bike

