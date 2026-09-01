Alpes Mancelles Gravel Bike Saint-Léonard-des-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Léonard-des-Bois
Informations pratiques
Saint-Léonard-des-Bois
Alpes Mancelles Gravel Bike
Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Tarif : 16 – 16 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous à Saint-Léonard-des-Bois pour la 5ème édition d’Alpes Mancelles Gravel Bike !
L’association Alpes Mancelles Gravel Bike vous propose pour la 5ème édition un événement 100% Gravel au coeur des Alpes Mancelles avec un départ de Saint-Léonard-des-Bois (72).
Le programme
Samedi 19 septembre
– L’ultime 320 kilomètres (samedi et dimanche, repas compris) 70€ départ 6h
– Le défi 200 kilomètres 35€ départ 6h30
Dimanche 20 septembre
– La sportive 110 kilomètres 18€ départ 8h
– La découverte 80 kilomètres 16€ départ 9h
Accueil, départ et arrivée au camping de Saint-Léonard-des-Bois.
À l’arrivée traditionnelle galette-saucisse et bière locale offertes à chaque participant
Inscriptions sur https://new.sportsnconnect.com/client/events/4qVmJagKNZU7h7A7HfzyX7
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Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 05 52 83 alpesmancellegravelbike@gmail.com
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English :
Join us in Saint-Léonard-des-Bois for the 5th edition of Alpes Mancelles Gravel Bike!
L’événement Alpes Mancelles Gravel Bike Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-10 par OT des Alpes Mancelles
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