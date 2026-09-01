Informations pratiques

Saint-Léonard-des-Bois

Alpes Mancelles Gravel Bike

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : 16 – 16 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous à Saint-Léonard-des-Bois pour la 5ème édition d’Alpes Mancelles Gravel Bike !

L’association Alpes Mancelles Gravel Bike vous propose pour la 5ème édition un événement 100% Gravel au coeur des Alpes Mancelles avec un départ de Saint-Léonard-des-Bois (72).

Le programme

Samedi 19 septembre

– L’ultime 320 kilomètres (samedi et dimanche, repas compris) 70€ départ 6h

– Le défi 200 kilomètres 35€ départ 6h30

Dimanche 20 septembre

– La sportive 110 kilomètres 18€ départ 8h

– La découverte 80 kilomètres 16€ départ 9h

Accueil, départ et arrivée au camping de Saint-Léonard-des-Bois.

À l’arrivée traditionnelle galette-saucisse et bière locale offertes à chaque participant

Inscriptions sur https://new.sportsnconnect.com/client/events/4qVmJagKNZU7h7A7HfzyX7

Suivez l’actualité sur la page Facebook et le compte Instagram Alpes Mancelles Gravel Bike ! .

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 05 52 83 alpesmancellegravelbike@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us in Saint-Léonard-des-Bois for the 5th edition of Alpes Mancelles Gravel Bike!

L’événement Alpes Mancelles Gravel Bike Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-10 par OT des Alpes Mancelles