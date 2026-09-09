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AGENDA · Vézelay

Alpha et Omega Vézelay

vendredi 13 novembre 2026 · Vézelay

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Adresse
Cité de la Voix
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Vézelay

Alpha et Omega

Cité de la Voix Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

De l’ombre à la lumière autour de l’Apocalypse de Saint Jean – Ensemble Hemiolia   .

Cité de la Voix Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30  contact@lacitedelavoix.net

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English : Alpha et Omega

L’événement Alpha et Omega Vézelay a été mis à jour le 2026-09-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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