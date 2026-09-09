Informations pratiques

Vézelay

Alpha et Omega

Cité de la Voix Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

De l’ombre à la lumière autour de l’Apocalypse de Saint Jean – Ensemble Hemiolia .

Cité de la Voix Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30 contact@lacitedelavoix.net

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English : Alpha et Omega

L’événement Alpha et Omega Vézelay a été mis à jour le 2026-09-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)