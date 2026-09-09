AGENDA · Vézelay
Alpha et Omega Vézelay
vendredi 13 novembre 2026 · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Alpha et Omega
Cité de la Voix Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
De l’ombre à la lumière autour de l’Apocalypse de Saint Jean – Ensemble Hemiolia .
Cité de la Voix Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30 contact@lacitedelavoix.net
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English : Alpha et Omega
L’événement Alpha et Omega Vézelay a été mis à jour le 2026-09-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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