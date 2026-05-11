Simeyrols

ALPHABET INCERTAIN

224 Impasse du Pigeonnier Simeyrols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-06

La Maison Galerie Borromée à Simeyrols présente Alphabet incertain de Jean Marc Saulnier du 6 au 14 juin 2026. Une exposition entre abstraction et langage, avec vernissage le 6 juin à 17h30.

La Maison Galerie Borromée à Simeyrols accueille l’exposition Alphabet incertain de Jean Marc Saulnier, du 6 au 14 juin 2026. À travers ses œuvres mêlant formes, matières et compositions graphiques, l’artiste propose un univers singulier où l’abstraction dialogue avec l’écriture et les traces du langage.

Cette exposition est accompagnée de textes de plusieurs auteurs et sera inaugurée lors d’un vernissage le samedi 6 juin à partir de 17h30. Une invitation à découvrir une création contemporaine sensible et originale dans un lieu dédié à l’art et à la rencontre. .

224 Impasse du Pigeonnier Simeyrols 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 56 28 49 galerie.borromeo@gmail.com

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English : ALPHABET INCERTAIN

Maison Galerie Borromée in Simeyrols presents Alphabet incertain by Jean Marc Saulnier from June 6 to 14, 2026. An exhibition between abstraction and language, with an opening on June 6 at 5:30pm.

L’événement ALPHABET INCERTAIN Simeyrols a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du pays de Fénelon