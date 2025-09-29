Alphabétisation Livron-sur-Drôme

Alphabétisation Livron-sur-Drôme lundi 29 septembre 2025.

Alphabétisation

Centre social Martin Luther King Livron-sur-Drôme Drôme

Début : Lundi 2025-09-29 09:00:00

fin : 2025-12-31 11:00:00

Date(s) :

2025-09-29

Alphabétisation Apprentissage du Français.

Centre social Martin Luther King Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr

English :

Literacy: learning French.

German :

Alphabetisierung: Erlernen der französischen Sprache.

Italiano :

Alfabetizzazione: imparare il francese.

Espanol :

Alfabetización: aprender francés.

