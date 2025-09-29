Alphabétisation Livron-sur-Drôme
Alphabétisation Livron-sur-Drôme lundi 29 septembre 2025.
Alphabétisation
Centre social Martin Luther King Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-09-29 09:00:00
fin : 2025-12-31 11:00:00
Date(s) :
2025-09-29
Alphabétisation Apprentissage du Français.
.
Centre social Martin Luther King Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr
English :
Literacy: learning French.
German :
Alphabetisierung: Erlernen der französischen Sprache.
Italiano :
Alfabetizzazione: imparare il francese.
Espanol :
Alfabetización: aprender francés.
L’événement Alphabétisation Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme