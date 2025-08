Alphonse Bisaillon Salle Paul Fort Nantes

Alphonse Bisaillon Salle Paul Fort Nantes jeudi 12 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 19:00 – 20:00

Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte

Alphonse Bisaillon, c’est la fougue d’un Charlebois et la gaminerie d’un Boris Vian. C’est le perfectionnisme maladif et la sensibilité secrète d’un Gainsbourg, l’humilité d’un Bill Evans. C’est un projet de chanson, qui doit beaucoup à Aznavour, mais aussi un projet de musique progressive, qui nous amène dans tous les sens. Ses textes se distinguent par l’utilisation d’images évocatrices, de trames narratives riches et de jeux de mots ingénieux. Chaque composition est minutieusement ciselée pour créer une expérience véritablement immersive. Non sans humour, sa présence scénique n’est pas sans rappeler la prestance et le verbe de son aîné Pierre Lapointe.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000