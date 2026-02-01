Alphonse Walter – Bitscherländer Maistubb Veillée lorraine au Pays de Bitche Médiathèque Joseph Schaefer Bitche

Alphonse Walter – Bitscherländer Maistubb Veillée lorraine au Pays de Bitche

Dans un passé pas trop lointain, notamment dans les secteurs ruraux, les villageoises et villageois se retrouvaient durant les longues soirées d’hiver. Tout en filant la laine ou le chanvre, on écoutait les conteurs raconter des histoires plus ou moins vraies, certaines amusantes, d’autres étranges à se faire un peu peur. C’est dans cette ambiance de veillée que vous pourrez apprécier des récits propres au Pays de Bitche, dont un inédit de l’auteur D’Armeseeleprozession im SuchterdhalTout public

In the not-too-distant past, particularly in rural areas, villagers would gather together on long winter evenings. As they spun wool or hemp, they listened to storytellers tell tales of varying degrees of truth, some amusing, others frighteningly strange. It’s in this wake-like atmosphere that you’ll be able to enjoy tales specific to the Pays de Bitche, including one previously unpublished by the author: D?Armeseeleprozession im Suchterdhal

