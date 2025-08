Alpilium Gagarine is not dead Derrière la bibliothèque Joseph-Roumanille Saint-Rémy-de-Provence

Mardi 21 octobre 2025 à partir de 17h. Derrière la bibliothèque Joseph-Roumanille Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le mardi 21 octobre à 17h00, soyez spectateur hors les murs du cirque Gagarine is not dead à partir de 17h.

Après Baïkonour, Cap Canaveral et Kourou, l’histoire spatiale devra compter sur le site de lancement de Saint-Rémy-de-Provence… Voyage prévu au-delà de la stratosphère.



Sur le pas de tir, quatre cosmonautes peu communs s’apprêtent à écrire une nouvelle page de la conquête spatiale.



L’émotion est palpable. En hommage à celui qui les a tant inspirés, ils vont le faire ! Un dernier au-revoir pour un premier vol amateur. Destination, les étoiles… Les planètes sont alignées, les trajectoires validées, pourvu que les soudures tiennent !



Machinerie tournoyante, portés acrobatiques et aériens livrent une épopée vertigineuse où se dévoilent bon nombre de folies humaines…



Derrière la bibliothèque Joseph-Roumanille Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On Tuesday 21 October at 5pm, be a spectator outside the walls of the Gagarine is not dead circus.

German :

Seien Sie am Dienstag, dem 21. Oktober, ab 17 Uhr Zuschauer außerhalb der Mauern des Zirkus Gagarin is not dead.

Italiano :

Martedì 21 ottobre alle 17.00, siate spettatori fuori dalle mura del circo Gagarin non è morto.

Espanol :

El martes 21 de octubre a las 17.00 horas, sea espectador extramuros del circo Gagarine is not dead.

