Alpilium Tamujuntu Théâtre de l’Usine Istres

Alpilium Tamujuntu

Samedi 28 mars 2026 de 14h à 22h15. Théâtre de l’Usine RN 569 Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 22:15:00

2026-03-28

Le service culturel de l’Alpilium vous propose le samedi 28 mars une sortie danse et musée.

en partenariat avec Scènes & Ciné et le musée de la Camargue, participez à une sortie danse et musée, samedi 28 mars prochain. Le départ se fera à 14h en bus du parking du collège à Saint-Rémy-de-Provence. Retour prévu vers 22h15.



« Le spectacle :

Avec cette création, la compagnie de danse sud-africaine entend souligner les liens d’amitié et de solidarité dans les luttes des peuples opprimés au-delà des frontières et des cultures. Avec pour référence les danses urbaines et/ou traditionnelles. Tamujuntu est un manifeste sur la complicité et le recréer ensemble explique Paulo Azevedo, chorégraphe à l’origine du projet. L’énergie vitale des danseuses et danseurs de pantsula (danse issue des townships) et la puissance brute des hip hopers brésiliens s’unissent ici pour un spectacle rare et unique.



Le musée :

Le musée de la Camargue, entre Rhône et Méditerranée, vous révèlera immanquablement des trésors cachés derrière ses roseaux. Musée de société, il a pour vocation de restituer et de témoigner des œuvres humaines réalisées dans ce milieu rude et merveilleux. Une immersion dans le Parc naturel régional de Camargue qui vous donnera envie d’y revenir. »



Réservation jusqu’au 19décembre 2025. .

Théâtre de l’Usine RN 569 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Alpilium cultural department is organising a dance and museum outing on Saturday 28 March.

German :

Die Kulturabteilung des Alpiliums bietet Ihnen am Samstag, den 28. März, einen Ausflug zu Tanz und Museum an.

Italiano :

Il dipartimento culturale dell’Alpilium organizza per sabato 28 marzo una gita di danza e museo.

Espanol :

El departamento cultural de Alpilium organiza una salida de baile y museo el sábado 28 de marzo.

L’événement Alpilium Tamujuntu Istres a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme d’Istres