Alpine Paris Major à Roland-Garros Stade de Roland Garros PARIS lundi 8 septembre 2025.

Les meilleures paires au monde

Tournoi de la catégorie Major, les meilleures paires féminines et masculines du monde se disputeront la victoire à Paris dans un tournoi très relevé et décisif, avec parmi eux Agustín Tapia, Arturo Coello ou encore Ari Sánchez et Paula Josemaría.

Un stade mythique

Découvrez le prestigieux court Philippe-Chatrier, celui sur lequel s’écrit l’histoire depuis près de 100 ans, sous un nouvel angle. Pour l’occasion, la terre battue laissera place à une piste de Padel. Profitez de ce lieu unique dès les Qualifications pour observer les sessions de practice !

Un sport spectaculaire

Joué en double, le Padel garantit une expérience spectaculaire : échanges intenses, coups puissants et parfois délicats, esprit tactique et de cohésion, les matchs sauront vous surprendre avec de forts rebondissements, des échanges insolites et parfois même en dehors de la piste !

Une expérience totale Le tournoi se vit tout au long de la journée, avec des matchs programmés dès 10h. En soirée, deux matchs sont programmés à 18h et 20h sur le court Philippe-Chatrier (du mardi au vendredi). À partir de 18h, l’ambiance se transforme en véritable afterwork à ciel ouvert : une expérience conviviale à partager en famille ou entre amis, jusqu’à la fermeture du stade.

L’Alpine Paris Major, compétition internationale de padel, est de retour pour une nouvelle édition dans la mythique enceinte de Roland-Garros (16e) !

Du lundi 08 septembre 2025 au dimanche 14 septembre 2025 :

payant

Tout public.

Stade de Roland Garros 1 place de la porte d’Auteuil 75016 PARIS