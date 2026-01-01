Alpiscénies Hauteluce
Alpiscénies Hauteluce mercredi 7 janvier 2026.
Alpiscénies
Espace Erwin Eckl Hauteluce Savoie
Début : Mercredi 2026-01-07 18:30:00
fin : 2026-02-07 19:30:00
2026-01-07 2026-02-08 2026-12-17 2026-12-25
Chaque mercredi soir de l’hiver aux Saisies, retrouvez une programmation différente autour d’un film inédit Les gardiens des montagnes . Une expérience immersive pour toute la famille.
18H30 début des animations.
19H lancement du film.
Espace Erwin Eckl Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com
English :
From December 17 and every Wednesday evening thereafter, Les Saisies will be ablaze with light. During the Christmas holidays, the program will be broadcast on December 25 and January 1.
