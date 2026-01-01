Alpiscénies

Espace Erwin Eckl Hauteluce Savoie

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-07 18:30:00

fin : 2026-02-07 19:30:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-02-08 2026-12-17 2026-12-25

Chaque mercredi soir de l’hiver aux Saisies, retrouvez une programmation différente autour d’un film inédit Les gardiens des montagnes . Une expérience immersive pour toute la famille.

18H30 début des animations.

19H lancement du film.

Espace Erwin Eckl Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com

English :

From December 17 and every Wednesday evening thereafter, Les Saisies will be ablaze with light. During the Christmas holidays, the program will be broadcast on December 25 and January 1.

L’événement Alpiscénies Hauteluce a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme des Saisies