Alps Epic Étape 4 et 5 Espace Prarial Montgenèvre 24 juin 2025 06:30

Hautes-Alpes

Alps Epic Étape 4 et 5 Espace Prarial 320 Route d’Italie Montgenèvre Hautes-Alpes

Début : Mardi 2025-06-24 06:30:00

fin : 2025-06-25 19:30:00

2025-06-24

L’Alps Epic, c’est une expérience exceptionnelle sur les traces de la Grande Traversée VTT des Hautes-Alpes.

En 2025, c’est au format UCI que la 10ème édition et l’ALPS EPIC revient, un challenge à ne pas manquer !

Espace Prarial 320 Route d’Italie

Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com

English :

The Alps Epic is an exceptional experience in the footsteps of the Grande Traversée VTT des Hautes-Alpes.

In 2025, the 10th edition of the ALPS EPIC returns in UCI format a challenge not to be missed!

German :

Das Alps Epic ist ein außergewöhnliches Erlebnis auf den Spuren der Grande Traversée VTT des Hautes-Alpes.

Im Jahr 2025 wird die 10. Ausgabe des ALPS EPIC im UCI-Format stattfinden. Eine Herausforderung, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

L’Alps Epic è un’esperienza eccezionale sulle orme della Grande Traversée VTT des Hautes-Alpes.

Nel 2025, la 10ª edizione dell’EPICA DELLE ALPI torna in formato UCI: una sfida da non perdere!

Espanol :

La Épica de los Alpes es una experiencia excepcional que sigue los pasos de la Grande Traversée VTT des Hautes-Alpes.

En 2025, vuelve la 10ª edición de la ALPS EPIC en formato UCI: ¡un reto que no te puedes perder!

