AlpsMan – Route du Port Saint-Jorioz, 7 juin 2025 07:00, Saint-Jorioz.

Haute-Savoie

AlpsMan Route du Port Esplanade du Lac Saint-Jorioz Haute-Savoie

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

2025-06-07

Entrez dans la légende en participant à la course qui bouscule le monde du sport outdoor. Un triathlon extrême, format XXL, dans un site exceptionnel, autour du lac d’Annecy. L’AlpsMan est une invitation au rêve et une expérience intense & unique.

Route du Port Esplanade du Lac

Saint-Jorioz 74410 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes communication@alps-man.com

English : AlpsMan

Make history by taking part in the race that’s shaking up the world of outdoor sport. An extreme triathlon in XXL format, in an exceptional setting around Lake Annecy. The AlpsMan is an invitation to dream and an intense, unique experience.

German : AlpsMan

Werden Sie zur Legende und nehmen Sie an dem Rennen teil, das die Welt des Outdoor-Sports auf den Kopf stellt. Ein extremer Triathlon im XXL-Format, an einem außergewöhnlichen Ort, rund um den See von Annecy. Der AlpsMan ist eine Einladung zum Träumen und eine intensive & einzigartige Erfahrung.

Italiano : AlpsMan

Entrate nella storia partecipando alla gara che sta sconvolgendo il mondo dello sport all’aria aperta. Un triathlon estremo in formato XXL, in una cornice eccezionale intorno al lago di Annecy. L’AlpsMan è un invito a sognare e un’esperienza intensa e unica.

Espanol : AlpsMan

Haga historia participando en la carrera que está sacudiendo el mundo del deporte al aire libre. Un triatlón extremo en formato XXL, en un marco excepcional alrededor del lago de Annecy. El AlpsMan es una invitación a soñar y una experiencia intensa y única.

