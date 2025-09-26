AlpsMan Route du Port Saint-Jorioz

Saint-Jorioz

AlpsMan

Route du Port Esplanade du Lac Saint-Jorioz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Entrez dans la légende en participant à la course qui bouscule le monde du sport outdoor. Un triathlon extrême, format XXL, dans un site exceptionnel, autour du lac d’Annecy. L’AlpsMan est une invitation au rêve et une expérience intense & unique.

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Route du Port Esplanade du Lac Saint-Jorioz 74410 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes communication@alps-man.com

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English : AlpsMan

Make history by taking part in the race that’s shaking up the world of outdoor sport. An extreme triathlon in XXL format, in an exceptional setting around Lake Annecy. The AlpsMan is an invitation to dream and an intense, unique experience.

L’événement AlpsMan Saint-Jorioz a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme du Lac d’Annecy