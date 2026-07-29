Alsace Kids – Journée Famille à Tellure Sainte-Marie-aux-Mines
dimanche 4 octobre 2026 · Sainte-Marie-aux-Mines
Informations pratiques
Sainte-Marie-aux-Mines
Alsace Kids – Journée Famille à Tellure
Lieu-dit Tellure Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Une journée 100 % famille à Tellure ! Visites, Escape Game, défis nature, ateliers, jeux en bois, ludothèque et espaces pour les tout-petits : un programme riche et ludique pour petits et grands. Dimanche 4 octobre, de 10h à 18h.
Journée spéciale famille à Tellure avec Alsace Kids
Le dimanche 4 octobre, Tellure propose une journée exceptionnelle dédiée aux familles, en partenariat avec Alsace Kids. Grâce à un pass journée, petits et grands pourront profiter de nombreuses activités et découvrir l’univers de la mine à travers des expériences adaptées à tous les âges.
Au programme de 10h à 18h : visites de la mine, visite « Petits mineurs » pour les enfants de 3 à 6 ans, visite sportive dès 8 ans, initiation à l’Escape Game dès 8 ans, balade nature « Quand la forêt rencontre la mine » dès 6 ans, mais aussi de nombreuses activités accessibles librement toute la journée : initiation à la minéralogie, défis nature, atelier de fabrication d’une lampe de mineur, espace dédié aux tout-petits, jeux géants en bois avec Rigol’Jeux et ludothèque du Val d’Argent.
Certaines activités sont proposées sur réservation. Après l’achat du pass, les participants sont invités à contacter Tellure par téléphone ou par mail afin de réserver leurs créneaux.
Une journée ludique, familiale et pleine d’aventures pour découvrir Tellure autrement ! .
Lieu-dit Tellure Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 98 30 reservation@tellure.fr
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English :
A 100% family-friendly day at %E0 Tellure! Tours, an escape game, nature challenges, workshops, wooden games, a toy library, and areas for toddlers: a rich and fun-filled program for all ages. Sunday, October 4, from 10 a.m. to 6 p.m.
L’événement Alsace Kids – Journée Famille à Tellure Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Val d’Argent
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