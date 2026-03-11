ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs Etape #6

Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Série de 8 dates mettant à l’honneur les terroirs alsaciens, dans un cadre convivial. Animation musicale, ateliers autour du vin, petite restauration, bar à vin éphémère…

Sixième étape de la Tournée des Terroirs, Eguisheim et ses Grands Crus Eichberg et Pfersigberg.

Dans un cadre bucolique, profitez de belles vues sur l’Alsace et son vignoble.

Une série d’ateliers animés par les vignerons et accessibles à tous vous permettra de (re)découvrir ces vins de terroir.

Restauration sur place, animations et ateliers pour tous, DJ sets, bar à vins éphémère, jeux en bois…

L’accès au site se fait uniquement à pied. .

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 16 20 m.herque@civa.fr

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English :

A series of 8 dates celebrating Alsace?s terroirs, in a convivial setting. Musical entertainment, wine workshops, snack bar, temporary wine bar…

L’événement ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs Etape #6 Eguisheim a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach