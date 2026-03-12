ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs Etape #8

Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Série de 8 dates mettant à l’honneur les terroirs alsaciens, dans un cadre convivial. Animation musicale, ateliers autour du vin, petite restauration, bar à vin éphémère…

Tournée des terroirs 2026 4e édition

Plus de 100 vignerons passionnés vous invitent sur les plus beaux terroirs pour une nouvelle expérience. Ils ont aimé vous rencontrer en 2023, 2024 et 2025, ils remettent ça cette année chaque dimanche du 31 mai au 19 juillet, de 10h à 19h.

19 juillet à Westhoffen

Rendez-vous dimanche 19 juillet pour la 8e et ultime étape de cette édition de la Tournée des Terroirs, à Westhoffen avec l’association des Vignerons de la Couronne d’Or, avec les vignerons de Westhoffen.

Dans un cadre bucolique, profitez des belles vues sur l’Alsace et son vignoble, ici au lieu-dit Kley.

Une série d’ateliers animés par divers intervenants et accessibles à tous vous permettra de (re)découvirr ces vins de terroir.

Restauration sur place, animations et ateliers pour tous, DJ sets, bar à vins éphémère, jeux en bois…

Accès au site à pied, vélo

Important les détails arrivent prochainement ! .

Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 20 16 20 m.herque@civa.fr

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English :

A series of 8 dates celebrating Alsace?s terroirs, in a convivial setting. Musical entertainment, wine workshops, snack bar, temporary wine bar…

L’événement ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs Etape #8 Westhoffen a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble