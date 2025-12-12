ALSACIENNE D’ORIGINE CONTROLEE AOC – COMEDIE DE RENNES Rennes

ALSACIENNE D’ORIGINE CONTROLEE AOC Début : 2026-01-24 à 17:00. Tarif : – euros.

Un voyage immersif en alsacitude… sans avoir à prendre le TGV jusqu’à Strasbourg Après 180 représentations dans 6 pays et 3 festivals Off Avignon, Catoch’ vient (enfin) mettre du rire et du bretzel dans la vie de Rennais, en prouvant l’adage : L’Alsace et la Bretagne, il n’y a que la France qui les sépare ! Dans ce spectacle pittoresque et interculturel, tout en français mais avec l’accent, découvrez l’Alsace sur le mode de l’autodérision : Comment réussir à Paris avec un accent ? Pourquoi faut-il se méfier des cigognes, de la schneck et du made in Turquie ? Quels sont les prérequis pour survivre en Alsace ? Qui est vraiment Matt Pokora ? Et pourquoi Valérie Damidot ? Le Saviez-vous ? Catherine Sandner, alias Catoch’, a été chroniqueuse dans l’émission Douce France de Christine Bravo sur France 2. Elle a écrit une trentaine de guides psycho-humoristiques (chez Hachette) et le roman Juliette fait de la télé (chez Stock). En 2019, elle crée Nom d’une Quetsche ! , qui devient Alsacienne d’Origine Contrôlée (AOC), le premier spectacle de stand-up à l’alsacienne, programmé au Festival OFF Avignon, en alternance avec son nouveau spectacle 1965 – Mélo, Dolto, Rétro ! (MDR). En 2024, elle est lauréate du Prix du Public et du Prix du Jury aux 10 ans des Talents du rire d’Igny.

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35