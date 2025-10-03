Alt Club #1 Fabrica Femina Exotica Lunatica le tumulte Angoulême
Alt Club #1 Fabrica Femina Exotica Lunatica
le tumulte 2 rue de Beaulieu Angoulême Charente
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03
Alt Club est une soirée dédiée à la découverte d’artistes émergents, venus jouer pour la première fois à Angoulême.
English :
Alt Club is an evening dedicated to discovering emerging artists who have come to Angoulême to play for the first time.
German :
Alt Club ist ein Abend, der der Entdeckung von aufstrebenden Künstlern gewidmet ist, die zum ersten Mal in Angoulême spielen.
Italiano :
Alt Club è una serata dedicata alla scoperta di artisti emergenti che vengono ad Angoulême per suonare per la prima volta.
Espanol :
Alt Club es una velada dedicada a descubrir artistas emergentes que vienen a tocar por primera vez a Angulema.
