Alt Club #1 Fabrica Femina Exotica Lunatica le tumulte Angoulême

le tumulte 2 rue de Beaulieu Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Alt Club est une soirée dédiée à la découverte d’artistes émergents, venus jouer pour la première fois à Angoulême.

le tumulte 2 rue de Beaulieu Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

English :

Alt Club is an evening dedicated to discovering emerging artists who have come to Angoulême to play for the first time.

German :

Alt Club ist ein Abend, der der Entdeckung von aufstrebenden Künstlern gewidmet ist, die zum ersten Mal in Angoulême spielen.

Italiano :

Alt Club è una serata dedicata alla scoperta di artisti emergenti che vengono ad Angoulême per suonare per la prima volta.

Espanol :

Alt Club es una velada dedicada a descubrir artistas emergentes que vienen a tocar por primera vez a Angulema.

