ALT invite Géraldine Laurent en concert au 38Riv Jazz Club — Festival Jazz Sur Seine 2025 38Riv Jazz Club Paris samedi 25 octobre 2025.

C’est avec cette énergie qu’il sort son troisième disque sur le label grenoblois Agile Production en novembre.

Pour ce concert, il invite Géraldine Laurent., saxophoniste majeure de la scène jazz française. Elle se distingue avec le Time Out Trio et collabore avec de nombreux grands noms du jazz. Ses albums « At Work » et « Cooking » sont salués par la critique, ce dernier étant sacré album de l’année aux Victoires du Jazz 2020. Artiste plusieurs fois récompensée aux Victoires du Jazz, elle reçoit en 2023 les prix Artiste de l’année et Concert de l’année. Elle est également chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres pour l’ensemble de sa contribution à la musique.

Géraldine Laurent : saxophone

Alix Logiaco : piano, composition

Matis Regnault : contrebasse

Zacchary Leblond : batterie

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz actuel — Après plusieurs années d’étude, de concerts et toutes autres explorations musicales en Isère, à Paris, à Montréal et en Suisse, Alix décide de s’établir en Île-de-France pour y développer son projet. L’idée est de développer un répertoire, un son et un interplay spécifique à ce groupe. Un Jazz résolument actuel avec de nombreuses influences comme les musiques urbaines mais pas que !

Le samedi 25 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/