Alta Rocca Trail U Spidali 2025 Ospedale Porto-Vecchio
Début : Dimanche 2025-11-30 08:30:00
2025-11-30
U GHJIRU DI U SPIDALI
Vous aurez le choix entre deux trails et une marche sur des parcours de montagne vallonées entre 900 et 1300 mètres d’altitude à la Punta di Vacca Morta dans le massif d’U Spidali.
Ospedale Cartalavonu
Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse +33 6 13 48 41 39 coureursdescretes@gmail.com
English :
« U GHJIRU DI U SPIDALI » TRAIL RACE
You can choose between two trails and a walk on hilly mountain trails between 900 and 1300 meters altitude at Punta di Vacca Morta in the U Spidali massif.
German :
« U GHJIRU DI U SPIDALI »
Sie haben die Wahl zwischen zwei Trails und einer Wanderung auf hügeligen Bergstrecken zwischen 900 und 1300 Metern Höhe an der Punta di Vacca Morta im Massiv von U Spidali.
Italiano :
« U GHJIRU DI U SPIDALI
Potrete scegliere tra due percorsi e una passeggiata su sentieri di montagna ondulati tra i 900 e i 1300 metri di altitudine alla Punta di Vacca Morta, nel massiccio di U Spidali.
Espanol :
« U GHJIRU DI U SPIDALI
En la Punta di Vacca Morta, en el macizo de U Spidali, podrá elegir entre dos senderos y pasear por caminos de montaña ondulados a una altitud de entre 900 y 1.300 metros.
