Altaïr | Bolivie

Centre Culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Altaïr saison 2025/2026 avec du cinéma, conférence, exploration & voyage au cœur du monde, au Centre Culturel de Langeac. Découvrez le film « Bolivie, culture & tradition » de Bernard Bruel.

.

Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 18 34

English :

Altaïr season 2025/2026 with cinema, conference, exploration & journey to the heart of the world, at the Centre Culturel de Langeac. Discover the film « Bolivie, culture & tradition » by Bernard Bruel.

German :

Altaïr Saison 2025/2026 mit Film, Konferenz, Erkundung & Weltreise im Kulturzentrum von Langeac. Entdecken Sie den Film « Bolivien, Kultur & Tradition » von Bernard Bruel.

Italiano :

Stagione Altaïr 2025/2026 con cinema, conferenze, esplorazioni e viaggi nel cuore del mondo, presso il Centro Culturale Langeac. Scoprite il film « Bolivie, culture & tradition » di Bernard Bruel.

Espanol :

Temporada Altaïr 2025/2026 con cine, conferencias, exploración y viajes al corazón del mundo, en el Centro Cultural de Langeac. Descubra la película « Bolivie, culture & tradition » de Bernard Bruel.

L’événement Altaïr | Bolivie Langeac a été mis à jour le 2025-09-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier