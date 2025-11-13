Altaïr | Bolivie Langeac
Altaïr | Bolivie
Centre Culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-13 20:30:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Altaïr saison 2025/2026 avec du cinéma, conférence, exploration & voyage au cœur du monde, au Centre Culturel de Langeac. Découvrez le film « Bolivie, culture & tradition » de Bernard Bruel.
Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 18 34
English :
Altaïr season 2025/2026 with cinema, conference, exploration & journey to the heart of the world, at the Centre Culturel de Langeac. Discover the film « Bolivie, culture & tradition » by Bernard Bruel.
German :
Altaïr Saison 2025/2026 mit Film, Konferenz, Erkundung & Weltreise im Kulturzentrum von Langeac. Entdecken Sie den Film « Bolivien, Kultur & Tradition » von Bernard Bruel.
Italiano :
Stagione Altaïr 2025/2026 con cinema, conferenze, esplorazioni e viaggi nel cuore del mondo, presso il Centro Culturale Langeac. Scoprite il film « Bolivie, culture & tradition » di Bernard Bruel.
Espanol :
Temporada Altaïr 2025/2026 con cine, conferencias, exploración y viajes al corazón del mundo, en el Centro Cultural de Langeac. Descubra la película « Bolivie, culture & tradition » de Bernard Bruel.
