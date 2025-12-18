ALTAÏR CONFÉRENCES ciné-conférence sur la Belgique Salle du Lavoir Cormontreuil

ALTAÏR CONFÉRENCES ciné-conférence sur la Belgique

Salle du Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil Marne

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05 14:15:00

fin : 2026-01-05 16:30:00

Date(s) :

2026-01-05

Tout public

Le lundi 5 janvier 2026 à 14h15 et 18h30, le ciné-conférencier François Picard présentera et commentera son film en direct BELGIQUE Au Fil des Beaux Jours, durée environ 1 h 45.

Grand Parking gratuit de 78 places juste en face + 11 places côté salle du Lavoir.

Bus n°U4 arrêt Salengro et 3 minutes de marche en longeant la Médiathèque.

Bus n°U9 arrêt Enelle et 7 minutes de marche. .

Salle du Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil 51350 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ALTAÏR CONFÉRENCES ciné-conférence sur la Belgique

L’événement ALTAÏR CONFÉRENCES ciné-conférence sur la Belgique Cormontreuil a été mis à jour le 2025-12-18 par ADT de la Marne