ALTAÏR CONFÉRENCES « DANS LES FORETS » -Un film d’Elise & Louis-Marie Blanchard Rue des trois frères Nadeau Surgères

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

* + 60 ans, -18 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, RSA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03 14:30:00

fin : 2025-11-03

Date(s) :

2025-11-03

Venez découvrir le documentaire « DANS LES FORETS » -Un film d’Elise & Louis-Marie Blanchard dans votre cinéma Le Palace !

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr

English :

Come and discover the documentary « DANS LES FORETS » -A film by Elise & Louis-Marie Blanchard at your Le Palace cinema!

German :

Entdecken Sie den Dokumentarfilm « DANS LES FORETS » -Ein Film von Elise & Louis-Marie Blanchard in Ihrem Kino Le Palace!

Italiano :

Venite a vedere il documentario « DANS LES FORETS » Un film di Elise & Louis-Marie Blanchard al cinema Le Palace!

Espanol :

Venga a ver el documental « DANS LES FORETS » Una película de Elise & Louis-Marie Blanchard en su cine Le Palace

