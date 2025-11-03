ALTAÏR CONFÉRENCES « DANS LES FORETS » -Un film d’Elise & Louis-Marie Blanchard Rue des trois frères Nadeau Surgères
ALTAÏR CONFÉRENCES « DANS LES FORETS » -Un film d’Elise & Louis-Marie Blanchard
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
* + 60 ans, -18 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, RSA
Début : 2025-11-03 14:30:00
fin : 2025-11-03
2025-11-03
Venez découvrir le documentaire « DANS LES FORETS » -Un film d’Elise & Louis-Marie Blanchard dans votre cinéma Le Palace !
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr
English :
Come and discover the documentary « DANS LES FORETS » -A film by Elise & Louis-Marie Blanchard at your Le Palace cinema!
German :
Entdecken Sie den Dokumentarfilm « DANS LES FORETS » -Ein Film von Elise & Louis-Marie Blanchard in Ihrem Kino Le Palace!
Italiano :
Venite a vedere il documentario « DANS LES FORETS » Un film di Elise & Louis-Marie Blanchard al cinema Le Palace!
Espanol :
Venga a ver el documental « DANS LES FORETS » Una película de Elise & Louis-Marie Blanchard en su cine Le Palace
