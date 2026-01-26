Altaïr Conférences La Belgique au fil des beaux jours Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Altaïr Conférences La Belgique au fil des beaux jours

Lundi 2 février 2026 à partir de 18h30. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-02 18:30:00

fin : 2026-02-02

2026-02-02

Façonnée par les grandes puissances européennes, la Belgique se distingue par un riche patrimoine culturel. Des cités hanséatiques flamandes aux paysages médiévaux de Wallonie, le pays mêle histoire et traditions.Amoureux

Au nord, Bruges, Gand et Anvers brillent par leur art et leur passé marchand, tandis que l’Ardenne séduit par ses châteaux et festivités hors du temps.

Wallons et Flamands ont transmis leur singularité de génération en génération et leur héritage reflète à présent ce terreau fertile, à tel point que le pays compte un nombre record d’inscriptions au kilomètre carré au patrimoine matériel ou immatériel de l’Humanité par l’Unesco. Cet exploit donne irrésistiblement envie de sillonner le plat pays de Brel…



Une invitation séduisante à découvrir ses sites exceptionnels et à vivre la liesse de ses fêtes populaires, donc. En Wallonie, celles-ci invoquent géants et dragon pour rivaliser d’humour et de défis.



Pour la télévision française ou les réseaux de conférences, les films de Cécile et François nous emmènent des États-Unis à la Corée du Sud, en passant par le Cap-Vert, l’Asie du Sud-Est, l’archipel des Kerguelen ou le Honduras… Un choix éclectique qui traduit leur curiosité tous azimuts.



Indépendants et optimistes, conférenciers passionnés, ils ont réalisé plusieurs centaines de représentations à travers le Québec, la France, la Suisse et la Belgique.

Journalistes, réalisateurs, ils se sont installé presque six mois en famille en Belgique pour réaliser La Belgique au fil des beaux jours. Ils ont pris le temps de véritablement s’immerger dans la société belge pour nous rapporter un inventaire sensible et personnel de ce pays si proche et si mal connu. .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 67 87 cinepalace13210@orange.fr

Shaped by the major European powers, Belgium is distinguished by its rich cultural heritage. From the Flemish Hanseatic cities to the medieval landscapes of Wallonia, the country blends history and tradition.

