ALTAÏR CONFÉRENCES « LE CHEMIN DE STEVENSON, avec un âne » -Un film de Philippe et Maricris Jacq Surgères lundi 24 novembre 2025.

Cinéma Le Palace Surgères

24 novembre 2025 14:30:00

Venez découvrir le documentaire « LE CHEMIN DE STEVENSON, avec un âne » -Un film de Philippe et Maricris Jacq dans votre cinéma Le Palace !

Cinéma Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr

English :

Discover the documentary « LE CHEMIN DE STEVENSON, avec un âne » (STEVENSON’S ROAD, with a donkey) by Philippe and Maricris Jacq at your Le Palace cinema!

German :

Entdecken Sie den Dokumentarfilm « LE CHEMIN DE STEVENSON, avec un âne » -Ein Film von Philippe und Maricris Jacq in Ihrem Kino Le Palace!

Italiano :

Venite a vedere il documentario « LE CHEMIN DE STEVENSON, avec un âne » un film di Philippe e Maricris Jacq al cinema Le Palace!

Espanol :

Venga a ver el documental « LE CHEMIN DE STEVENSON, avec un âne » ¡Película de Philippe y Maricris Jacq en su cine Le Palace!

