ALTAÏR CONFÉRENCES « LE CHEMIN DE STEVENSON, avec un âne » -Un film de Philippe et Maricris Jacq
Cinéma Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Début : 2025-11-24 14:30:00
Venez découvrir le documentaire « LE CHEMIN DE STEVENSON, avec un âne » -Un film de Philippe et Maricris Jacq dans votre cinéma Le Palace !
Cinéma Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr
English :
Discover the documentary « LE CHEMIN DE STEVENSON, avec un âne » (STEVENSON’S ROAD, with a donkey) by Philippe and Maricris Jacq at your Le Palace cinema!
German :
Entdecken Sie den Dokumentarfilm « LE CHEMIN DE STEVENSON, avec un âne » -Ein Film von Philippe und Maricris Jacq in Ihrem Kino Le Palace!
Italiano :
Venite a vedere il documentario « LE CHEMIN DE STEVENSON, avec un âne » un film di Philippe e Maricris Jacq al cinema Le Palace!
Espanol :
Venga a ver el documental « LE CHEMIN DE STEVENSON, avec un âne » ¡Película de Philippe y Maricris Jacq en su cine Le Palace!
