Altaïr conférences Philippines, Ciné-palace Saint-Rémy-de-Provence

Lundi 12 janvier 2026 à partir de 18h30. Ciné-palace 4 Av. Fauconnet, Saint-Rémy-de-Provence

Début : 2026-01-12 18:30:00

fin : 2026-01-12

2026-01-12

Venez voir le film Les Philippines, archipel aux 110 millions de sourires, le lundi 12 janvier à 18h30 au ciné-palace à Saint-Rémy-de-Provence !

Le ciné Palace vous invite à venir voir le film Les Philippines, archipel aux 110 millions de sourires, le lundi 12 janvier à 18h30.



Après six années de voyage à vélo autour du monde, soixante pays traversés et 100.000 km parcourus, Philippe Jacq rentre avec une certitude: sa vie entière sera un voyage.



Sa dernière réalisation est une histoire d’amour qui a deux visages: celui de Maricris, son épouse philippine qui partage à présent sa vie et son goût du voyage, et celui d’un archipel à nul autre pareil: les Philippines. Après un tournage de plus de six mois à travers tout le pays, ils nous présentent le film

Les Philippines, archipel aux 110 millions de sourires.



Du territoire des anciens coupeurs de tête de l’île de Luzon aux plages paradisiaques des Visayas, puis l’île de Mindanao, entre rizières verdoyantes, eaux turquoises aux poissons multicolores et volcans menaçants, les Philippines sont un collier de perles précieuses à découvrir !



Verre de l’amitié à l’issue de la séance. .

Ciné-palace 4 Av. Fauconnet, Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 67 87 cinepalace13210@orange.fr

English :

Come and see the film: The Philippines, archipelago of 110 million smiles, on Monday 12 January at 6.30 pm at the Ciné-Palace in Saint-Rémy-de-Provence!

