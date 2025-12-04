Altaïr | Eurovélo 6 Langeac

Altaïr | Eurovélo 6 Langeac jeudi 4 décembre 2025.

Altaïr | Eurovélo 6

Centre Culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Altaïr saison 2025/2026 avec du cinéma, conférence, exploration & voyage au cœur du monde, au Centre Culturel de Langeac. Découvrez le film « Eurovélo 6, 5200km à vélo et en famille » d’Olivier Bourguet.

.

Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 18 34

English :

Altaïr season 2025/2026 with cinema, conference, exploration & travel to the heart of the world, at the Centre Culturel de Langeac. Discover the film « Eurovélo 6, 5200km by bike and with the family » by Olivier Bourguet.

German :

Altaïr Saison 2025/2026 mit Kino, Konferenz, Erkundung & Weltreise im Kulturzentrum von Langeac. Entdecken Sie den Film « Eurovélo 6, 5200km à vélo et en famille » von Olivier Bourguet.

Italiano :

Stagione Altaïr 2025/2026 con cinema, conferenze, esplorazioni e viaggi nel cuore del mondo, presso il Centro Culturale Langeac. Scoprite il film « Eurovélo 6, 5200 km in bicicletta e in famiglia » di Olivier Bourguet.

Espanol :

Altaïr temporada 2025/2026 con cine, conferencia, exploración y viaje al corazón del mundo, en el Centro Cultural de Langeac. Descubra la película « Eurovélo 6, 5200km en bicicleta y en familia » de Olivier Bourguet.

L’événement Altaïr | Eurovélo 6 Langeac a été mis à jour le 2025-09-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier