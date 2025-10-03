ALTAN – ESPACE GLENMOR – AMPHI Carhaix Plouguer

vendredi 3 octobre 2025.

ALTAN Début : 2025-10-03 à 20:30. Tarif : – euros.

MUSIQUE FOLK IRLANDAISEFondé à la fin des années 80 dans le sillage des Clancy Brothers, Chieftains et autres Dubliners, Altan a publié une dizaine d’albums et visité nombre de pays du monde. Ce groupe réunit quatre musiciens accomplis autour de la belle voix de Mairéad Ni Mhaonaigh qui s’exprime en anglais et en gaélique, langue qui conserve nombre de (d’innombrables) trésors du patrimoine traditionnel chanté. Ce groupe tisse un répertoire de balades, de jigs et de reels animés, hérité du Donegal, comté encore sauvage, situé au nord-ouest de l’Irlande, ainsi que du nord du pays, régions dont la plupart des membres du groupe sont originaires. Altan demeure aujourd’hui « l’étalon or de la musique traditionnelle irlandaise » – l’Irish Echo.Chant / violon : Mairéad Ní MhaonaighAccordéon : Martin TourishChant / violon : Clare FrielBouzouki : Ciaran CurranGuitare : Mark KellyAlbum Donegal (Compass Records)Tout publicDurée : 1h30

ESPACE GLENMOR – AMPHI RUE JEAN MONNET 29270 Carhaix Plouguer 29